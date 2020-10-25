اتهام شاب بـ”تمجيد الإرهاب” لوضعه “لايك” على صورة جثة المدرس صامويل

أفادت السلطات الفرنسية اليوم الأحد، انه تم اتهام شاب بـ“تمجيد الإرهاب“ بعد وضعه علامة إعجاب ”لايك“ على صورة على موقع ”تويتر“ تظهر جثة مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي.

وقتل باتي بينما كان متوجها إلى منزله من المدرسة التي كان يدرس فيها، بعد عرضه على تلامذته رسوماً كاريكاتورية تسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم.

وعلى الرغم من ان قاتل صامويل قتل برصاص الشرطة، إلا أنه تمكن من نشر صورة لجثة الاستاذ على موقع ”تويتر“.

والشاب، الذي اتهم بـ“تمجيد الارهاب“، هو من أصول شيشانية، يبلغ من العمر 22 عامًا، بحسب ما ذكر المدعي العام في مدينة بلوا في وسط فرنسا حيث يعيش المتهم.

وقال المدعي العام فرديريك شوفالييه انه عُثر على عدة سكاكين وأسلحة أخرى في منزله، مضيفًا أن الشاب نفى أن يكون تحت تأثير متطرفين.

ومنذُ مقتل باتي في الـ16 من شهر تشرين الأول، شنت السلطات الفرنسية حملة استهدفت من تصفهم بـ“المتشددين“.