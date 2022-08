اتهام مجموعة للمخابرات الإيرانية بالتخطيط لخطف صحافية أمريكية

ضربة جديدة تلقتها مخابرات النظام الإيراني، في ملاجقة المعارضين والمطالبين بفضح انتهاكات وجرائم نظام الملالي بحق الشعب الإيراني.

أعلن القضاء الأميركي أنّه وجّه إلى أربعة “عملاء للاستخبارات الإيرانية” تهمة التآمر لخطف صحافية أميركية من أصول إيرانية تقيم في الولايات المتّحدة وتنشط في مجال “فضح انتهاكات حقوق الإنسان” في إيران.

ولم يكشف القضاء الأميركي عن اسم هذه الصحافية، لكنّ عملاء للاستخبارات الإيرانية، الصحافية والناشطة الإيرانية المقيمة في نيويورك والتي أسّست حركة لتشجيع النساء في بلدها الأمّ على خلع حجابهن، بدت في تغريدة على تويتر وكأنها تؤكّد أنّ مؤامرة الخطف كانت تستهدفها.

I am grateful to FBI for foiling the Islamic Republic of Iran's Intelligence Ministry's plot to kidnap me. This plot was orchestrated under Rouhani.

This is the regime that kidnapped & executed Ruhollah Zam. They've also kidnapped and jailed Jamshid Sharmahd and many others pic.twitter.com/HUefdEbiil

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 14, 2021