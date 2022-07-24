اثيوبيا تعلن عن مقتل 100 عنصر من حركة الشباب الإرهابية

أعلنت سلطات المنطقة الصوماليّة في إثيوبيا، السبت، أنّها “دمّرت” مجموعة من حركة الشباب الإرهابية دخلت إليها من الصومال المجاورة، في توغّل نادر داخل الأراضي الإثيوبيّة.

وقال مكتب الاتّصال في المنطقة الصوماليّة الواقعة بجنوب شرقي إثيوبيا، في بيان على “فيسبوك”، إنّ “مجموعة مسلّحة من الشباب دخلت قبل أربعة أيّام عبر مكان يسمّى أتو في منطقة أفدِر بالمنطقة الصوماليّة، قد جرى تطويقها.. ثمّ تدميرها بالكامل”.

وبحسب البيان، اعتُقل عناصر حركة الشباب عندما أرادوا عبور منطقة واقعة على بُعد أكثر من 100 كيلومتر من الحدود مع الصومال. وأضاف البيان “قُتِل خلال العمليّة التي استمرّت ثلاثة أيّام، أكثر من 100 عنصر من المجموعة الإرهابيّة” ودمِّرت 13 سيّارة.

وكان مسؤولون إداريّون وسكّان من منطقة باكول في الصومال، والواقعة على الجانب الآخر من الحدود، قد أبلغوا وكالة “فرانس برس”، الخميس، عن هجمات شنّها متمرّدو حركة الشباب في اليوم السابق على منطقتَي أتو وييد حيث توجد قواعد عسكريّة تؤوي قوّات لوحدة خاصّة من الشرطة الإقليميّة في المنطقة الصوماليّة الإثيوبيّة تشارك في حماية الحدود بين البلدين.

ولم تتوافر حصيلة دقيقة لعدد ضحايا هذه الهجمات، لكنّ أحد أعضاء إدارة منطقة حودر في الصومال أكّد أنّ الأمر يتعلّق بـ”أعنف المعارك”.

وقال المسؤول محمد معلم: “استمرّت (المعارك) قرابة 6 ساعات قبل صَدّ المسلحين، وسقَطَ قتلى وجرحى من الجانبين”.

ومنذ 15 عاما تخوض جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة، تمردا ضد الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي وقوّة من الاتّحاد الإفريقي مكوّنة من جنود يتحدّرون من خمس دول إفريقيّة بينها إثيوبيا وكينيا.

وبعد طرد عناصر الحركة من المدن الرئيسية في الصومال، بما في ذلك العاصمة مقديشو عام 2011، لا يزالون منتشرين في مناطق ريفية شاسعة.

وينفّذ عناصر الحركة هجمات في الخارج استهدفت خصوصا كينيا، وشملت هجمات دمويّة ضدّ مركز ويست غيت للتسوّق في نيروبي في سبتمبر 2013 (67 قتيلًا) وضد جامعة غاريسا في أبريل 2015 (148 قتيلًا) وضدّ مجمع فندق “دوسيت” في نيروبي في يناير 2019 (21 قتيلا).