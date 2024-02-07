اجتماع أمني إسرائيلي مع أمين سر منظمة التحرير "حسين الشيخ".. لماذا كان سرياً!؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع أمني سري عقد بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وبين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، هدف لمنع التصعيد بالضفة الغربية.

ووفقاً لما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية فإن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، ضم إلى جانب الشيخ، كلاً من رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغرببة المحتلة غسان عليان.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن اللقاء كان يهدف لمنع التصعيد بالضفة الغربية المحتلة ضمن ما أسمته “الجهود المشتركة” لتهدئة الأوضاع الميدانية قبل شهر رمضان.

وبحسب المصدر نفسه، فإن اللقاء لم ينشر عبر الإعلام على خلفية مهاجمة رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية بشكل متكرر.

وذكرت القناة 12 أن الطرفين لم يناقشا في اللقاء “قضية اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على غزة”، حيث لا يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي يمكن أن تكون طرفا في إدارة غزة بعد الحرب.

ووفقا لما كشفت عنه القناة الإسرائيلية، فإن حسين الشيخ طلب خلال اللقاء بإعادة السماح بإدخال العمال الفلسطينيين لداخل الخط الأخضر للتخفيف من الأزمة الاقتصادية.