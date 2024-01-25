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اجتماع أميركي إسرائيلي قطري بشأن هدنة جديدة في غزة

منذ 12 دقيقة
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)

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أفادت رويترز نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن مديري جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) سيجتمعان مع رئيس الوزراء القطري في أوروبا مطلع الأسبوع لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحرير الرهائن.

يأتي ذلك في مسعى لوقف التصعيد في قطاع غزة، حيث تدفع الولايات المتحدة وقطر ومصر كل من إسرائيل وحماس لإعلان خطة مرحلية تبدأ بالإفراج عن الرهائن، وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، وإنهاء الحرب في غزة وفقا لمصادر دبلوماسية.

وفي الأثناء، قالت حماس إن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار في غزة تصدره محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، شرط التزام إسرائيل.

وقال أسامة حمدان القيادي بحركة حماس في مؤتمر صحفي في بيروت إن الحركة ستفرج عن كل الرهائن لديها إذا أفرجت إسرائيل عن كل السجناء الفلسطينيين.

ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة في غزة ،الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر إلى 25900 غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة استشهاد 200 شخص في الساعات الـ24 الأخيرة، فيما أصيب 64110 أشخاص بجروح منذ بداية الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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