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اجتماع أوبك+ يبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2025 3:43 مساءً
صورة لبرميل نفط يحمل شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). رويترز

صورة لبرميل نفط يحمل شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). رويترز

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قال مصدران إن اجتماعا ما زال منعقدا لكبار وزراء مجموعة أوبك+ اليوم السبت أبقى على سياسة إنتاج النفط دون تغيير ويناقش الالتزام بأهداف الإنتاج وخطة لبعض الأعضاء للتعويض عن الضخ فوق الحصص.

وفي وقت سابق قال مندوبان لرويترز إنه من المتوقع ألا يسفر اجتماع كبار وزراء أوبك+ اليوم السبت عن تغييرات جديدة في سياسة إنتاج النفط، بعدما ساهم قرار المجموعة المفاجئ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج بشكل أكبر في هبوط الأسعار إلى المستويات المتدنية المسجلة خلال جائحة كورونا.

وتجتمع اللجنة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة.

وقال مصدران اليوم السبت إنه من غير المتوقع صدور قرارات جديدة خلال الاجتماع.

ووافقت ثماني دول من أعضاء أوبك+ بشكل مفاجئ يوم الخميس على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار بدلا من 135 ألفا، وهو قرار دفع أسعار النفط لمواصلة خسائرها الحادة.

وسجل خام برنت عند التسوية أمس الجمعة انخفاضا بنسبة سبعة بالمئة إلى 65.58 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس آب 2021، تحت ضغط من قرار أوبك+ والمخاوف المتعلقة بالحرب التجارية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية شاملة الأسبوع الماضي.

وتمثل زيادة مايو أيار الزيادة التالية في خطة اتفقت عليها روسيا والسعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر وقازاخستان وسلطنة عمان لتخفيف تدريجي لأحدث خفض لإنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

وتطبق أوبك+ أيضا تخفيضات أخرى في الإنتاج قدرها 3.65 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل لدعم السوق.

    المصدر :
  • رويترز

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