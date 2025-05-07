اجتماع أوروبي في وارسو يناقش دعم أوكرانيا والتوترات التجارية مع أميركا

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في العاصمة البولندية وارسو لإجراء محادثات غير رسمية على مدار يومين بشأن العلاقة المتغيرة للتكتل مع الولايات المتحدة والحرب الجارية في أوكرانيا.

وقد غيرت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام اتجاه الرياح السياسية بشكل كبير في الاتحاد الأوروبي.

ومازال التكتل يأمل في حل عبر المفاوضات للخلاف بشأن الرسوم الجمركية الإضافية المعلقة حالياً على واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة والتي تقدر بالمليارات.

كما أن تداعيات تخفيف الإدارة الأميركية لدعم لأوكرانيا وسط الحرب مع روسيا مدرجة أيضاً على أجندة المحادثات.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي كيف يمكن تعزيز الوضع في أوكرانيا قبل محادثات سلام ممكنة وكيف يمكن زيادة الضغط على موسكو.

من المقرر أن ينضم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى نظرائه الأوروبيين اليوم، في الوقت الذي تساعد فيه التحولات الجيوسياسية السريعة في إصلاح العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد حوالي خمس سنوات من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات مع لامي على التعاون في قضايا الدفاع والأمن قبل القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في لندن في وقت لاحق من شهر مايو (أيار) الجاري.

وتمت دعوة وزراء خارجية الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات غد الخميس التي سوف تركز على الأمن والتهديدات الهجينة.