اجتماع استثنائي لوزراء دفاع "الناتو" لمناقشة حرب روسيا ضد أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، عن اجتماع استثنائي لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل يوم الأربعاء لمناقشة أزمة أوكرانيا.

الاجتماع الاستثنائي يخصص لمناقشة ملف الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع طوي العمليات العسكرية أسبوعها الثالث، وفق الوزارة التركية.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سيتوجه إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماعات وإجراء محادثات ثنائية مع نظرائه في دول الحلف.

ووفق الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي، من المقرر أن يترأس اجتماع وزارء دفاع دول الحلف، الأمين العام، ينس ستولتنبرغ.

ومن المقرر أن يلقي ستولتنبرغ كلمة أمام الاجتماع، ثم يعقد مؤتمرا صحفيا بعد نهايته.

وتقترب المواجهات العسكرية في أوكرانيا من إكمال أسبوعها الثالث، مع تكثف القتال في مناطق شرق البلاد، وقرب العاصمة كييف.

وعقدت أوكرانيا وروسيا، جولة مباحثات رابعة، الإثنين، قبل أن يجري تعليقها للتشاور وبحث بعض الأمور، حتى غدا الثلاثاء.

زيلينسكي يوجّه خطابا للكونغرس

ويوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا عبر الإنترنت إلى الكونغرس الأمريكي الأربعاء عند الساعة 13,00 ت ج، في ظل الهجوم الروسي على بلاده، وفق ما أعلنت رئاستا مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين الإثنين.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونظيرها في مجلس الشيوخ تشاك شومر في رسالة مشتركة إلى النواب “نتطلع إلى شرف استقبال خطاب الرئيس زيلينسكي إلى مجلسي النواب والشيوخ ولإيصال رسالة دعمنا إلى الشعب الأوكراني بينما يدافع بشجاعة عن الديموقراطية”.

وأكدت الرسالة أن “الكونغرس ما زال ثابتا في التزامه حيال دعم أوكرانيا في وقت تواجه عدوانا شيطانيا وقاسيا، وحيال تمرير تشريع يشل ويعزل الاقتصاد الروسي، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية والأمنية والاقتصادية إلى أوكرانيا”.