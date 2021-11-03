الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع بين مديري الاستخبارات الخارجية الروسية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في موسكو

3 - نوفمبر - 2021

سيرغي ناريشكين

A A A
طباعة المقال

التقى مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الأربعاء بموسكو، بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز.

وقال المكتب الصحفي لهيئة الاستخبارات الروسية، في بيان، إن اللقاء بحث مسائل التفاعل بين الوزارات في إطار العلاقات الروسية – الأمريكية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي.

وتم الاجتماع بمبادرة من الجانب الأمريكي.

ويعد هذا أول لقاء مباشر بين ناريشكين وبيرنز الذي تم تعيينه على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام.

وفي وقت سابق قال ناريشكين إنه هنأ بيرنز كتابيا بتوليه هذا المنصب، وأعرب عن أمله في لقاء شخصي.

كذلك أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، أمس الثلاثاء، بأن سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، اجتمع في موسكو مع بيرنز وناقش الطرفان العلاقات الروسية – الأمريكية.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    وزير الدفاع الروسي يقول ان بلاده نشرت صواريخ كينجال في أوكرانيا
    رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
    إصابة رئيس وزراء اليابان بكوفيد-19
    أنابيب النفط العراقي
    ارتفاع الاحتياطي في العراق بسبب إرتفاع أسعار النفط العالمية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!