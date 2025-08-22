السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع بين وزير خارجية أمريكا ونظيره الكوري الجنوبي قبل قمة بين البلدين

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة “إن الوزير ماركو روبيو التقى مع نظيره الكوري الجنوبي تشو هيون في واشنطن وبحثا تقاسم الأعباء والتجارة العادلة قبل قمة مزمعة بين البلدين”.

ومن المقرر عقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج في واشنطن يوم الاثنين.

وبحث روبيو ونظيره الكوري الجنوبي سبل تعزيز التحالف بين البلدين “من خلال جدول أعمال برؤية مستقبلية يركز على تعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي وزيادة تقاسم الأعباء بشكل جماعي والمساهمة في تنشيط قطاع التصنيع الأمريكي واستعادة العدالة والتكافؤ في علاقتنا التجارية”، وفقا لما ذكره نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

انقلاب حافلة سياحية
انقلاب حافلة سياحية على طريق سريع في نيويورك ومقتل 5 أشخاص
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
غوتيريش: المجاعة في قطاع غزة ليست لغزاً.. بل كارثة من صنع الإنسان
طبيب يفحص فتاة فلسطينية تعاني من سوء التغذية، أثناء تلقيها العلاج في المستشفى الميداني التابع للمنظمة الطبية الدولية، في دير البلح جنوب قطاع غزة، 22 يونيو 2024. رويترز
كيف ساعد الإعلان الرسمي عن المجاعة في غزة بتوجيه أصابع الاتهام نحو إسرائيل؟

الأكثر قراءة

وزارة الشباب والرياضة
قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
عناصر تابعين لحزب الله
"غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية
رئيس الحكومة نواف سلام
بعد لافتات تخوّن رئيس الحكومة.. القضاء يتحرك ويلاحق الفاعلين!