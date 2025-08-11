اجتماع ثلاثي في عمّان لبحث إعادة إعمار سوريا.. وبراك: مصممون على مستقبل آمن

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، مجددًا تمسك بلاده بمواصلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام وتعزيز الازدهار في سوريا.

وكتب براك في منشور عبر منصة “إكس”، الأحد، تعليقاً على إعلان وزارة الخارجية الأردنية حول استضافة اجتماع أردني سوري أميركي مشترك لبحث سبل دعم إعادة بناء سوريا: “هذا الالتزام يؤكد تصميمنا الجماعي على التحرك نحو مستقبل يمكن لسوريا وجميع شعبها أن يعيشوا فيه بسلام وأمن وازدهار”.

This commitment underscores our collective determination to move toward a future in which Syria and all of its people can live in peace, security, and prosperity. https://t.co/KnmP8edEJg — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 10, 2025

أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، استضافتها اجتماعاً أردنياً-سورياً-أميركياً مشتركاً، الثلاثاء، لبحث الأوضاع في سوريا و”سبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها”.

وقالت الخارجية الأردنية إن الاجتماع الذي سيحضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي توم براك، وممثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، يأتي استكمالاً للمباحثات التي استضافتها عمّان في 19 يوليو، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك.

وعقد الصفدي والشيباني وبراك في يوليو الماضي، اجتماعاً ثلاثياً في عمان، أسفر عن اتفاق على خطوات عملية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف النار في السويداء، “بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية”.

وتضمنت بنود الاتفاق “الخطوات العملية ومواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية”.