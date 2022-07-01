اجتماع دولي موسع لمكافحة الأنشطة الإرهابية لحزب الله

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية أن الاجتماع التاسع لمجموعة تنسيق إنفاذ القانون (LECG) الذي عقد في أوروبا يومي 29 و30 يونيو الماضي ركز على مكافحة الأنشطة الإرهابية لحزب الله.

ووفقاً لبيان الخارجية الأمريكية فقد شارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات 30 دولة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ وأميركا الشمالية، إلى جانب “اليوروبول” (وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون).

وناقش المشاركون في الاجتماع “المخطط الإرهابي العالمي المستمر لحزب الله، وشراء الأسلحة، والمخططات المالية، وحددوا كيف يمكن لحزب الله أن يتكيف في المستقبل للتهرب من القانون”، كما ناقشوا “كيفية استخدام القانون أو الأدوات المالية لتعطيل أنشطة حزب الله الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة به”.

يذكر أن حكومات عدة دول في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ اتخذت إجراءات على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة لحظر أنشطة حزب الله وتقييد عمله على أراضيها، بحسب البيان.

وشدد المشاركون على أهمية تضافر الجهود بين الشركاء و”الحاجة إلى التعاون لمواجهة شبكات حزب الله الإرهابية العالمية”.

كما شارك في هذا الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية، وكذلك من مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأميركة.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة تنسيق إنفاذ القانون اجتماعا جديدا عام 2023، وفقا لبيان الخارجية.