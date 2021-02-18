اجتماع "رباعي" بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة الصين

لمواجهة القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين، من المرتقب أن يجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، مع وزراء خارجية كل من اليابان وأستراليا والهند، ضمن التحالف “الرباعي” الذي يهدف لخلق توازن مع تنامي قوة الصين .

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، عن الاجتماع، وهو الأول للتحالف غير الرسمي منذ تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحكم، إلا أن الإدارة الجديدة أجرت اتصالات متفرقة مع أعضاء المجموعة مؤخرا.

ووفقا لبرايس، فإن “هذا النقاش مع وزراء خارجية الرباعي شديد الأهمية لتعزيز أهدافنا المشتركة في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي الحرة والمفتوحة، والارتقاء إلى مستوى التحديات المعرِّفة لزماننا، بما في ذلك تنسيق جهودنا والاستجابة لكوفيد-19، بالإضافة إلى التغير المناخي”.

وأشار برايس إلى أن بلينكن سيناقش التحديات العالمية المشتركة مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في مكالمة منفصلة، الخميس.

وكان بايدن قد أكد أن العمل عن كثب مع الحلفاء سيكون مفتاح استراتيجيته حيال الصين.

وقال بايدن في وقت سابق إن الولايات المتحدة ستهدف إلى “إخراج” بكين من المنافسة.

وفي مكالمة هاتفية، الأسبوع الماضي، اتفق كل من بايدن ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على تعزيز الأمن (في منطقة) المحيطين الهادئ والهندي من خلال الرباعي”.

وكانت اليابان قد استضافت، في أكتوبر الماضي، اجتماعا بحضور شخصي لوزراء خارجية الرباعي، تمخضت في الشهر التالي عن إجراء مناورات بحرية مشتركة هي الأكبر منذ عقود ما بين الدول الأربع.