اجتماع سوري تركي في أنقرة.. وبحث في التعاون المشترك وتطوير التنسيق الأمني

وزير الداخلية السوري أنس خطاب يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين

أجرى وزير الداخلية السوري أنس خطاب زيارة رسمية إلى تركيا، برفقة معاونيه الدكتور محمد فتوح معاون شؤون القوى البشرية، والعميد باسم عبد الحميد المنصور معاون الشؤون القانونية والإدارية، حيث التقى خلالها نظيره التركي علي يرلي كايا.

وناقش الجانبان ملفات عدة أبرزها، تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وتطوير التنسيق الأمني، بالإضافة إلى دعم وتطوير المؤسسات الأمنية السورية.

وركّز وزير الداخلية على أوضاع المواطنين السوريين في تركيا، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة، وتسهيل شؤون المقيمين.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي في حسابه على منصة X: “بحثنا فرص التعاون بين الوزارتين ولا سيما في المجال الأمني، وتقديم الدعم اللازم لوزارة الداخلية السورية والأجهزة الأمنية التابعة لها”.

وزير الداخلية السوري أنس خطاب يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وتطوير التنسيق الأمني، إضافة إلى دعم وتطوير المؤسسات الأمنية السورية. 🔗 https://t.co/0AosoPklzU#وزارة_الداخلية#سانا pic.twitter.com/fBLZWg9Gls — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) August 4, 2025