اجتماع طارئ غدا على مستوى وزراء خارجية “التعاون الإسلامي” لبحث التطورات في فلسطين

من المقرر أن يجتمع غدا الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا (بتوقيت السعودية)، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، ودولة مقر المنظمة.

وجاء في بيان المنظمة، أن البحث “يتناول الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك”. وسيرأس الاجتماع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان.