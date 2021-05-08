اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم السبت، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الإثنين القادم، لبحث “الاعتداءات” الإسرائيلية في مدينة القدس.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكى في بيان، إنه “تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الإثنين 10 مايو الجاري حضوريا بمقر الأمانة العامة (في القاهرة)، وذلك بناء على طلب فلسطين، وبرئاسة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة”.

وأوضح زكي، أن الهدف من الاجتماع “بحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة علي المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين”.

كما سيبحث مندوبو الدول العربية بالجامعة “المخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها”.

وأصيب أكثر من مائتي فلسطيني الليلة الماضية إثر اقتحام قوات إسرائيلية معززة ساحات المسجد الأقصى ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة قمعت خلالها قوات الأمن الإسرائيلية المصلين وأطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت بكثافة واعتدت بالضرب عليهم لإخلاء المسجد الأقصى.

ورفعت الشرطة الإسرائيلية، حالة التأهب بين عناصرها، في محيط المسجد الأقصى، تحسبا لإحياء الفلسطينيين ليلة القدر.

وبحسب القناة (11) في التليفزيون الإسرائيلي، فإنه من المتوقع أن “يصل عدد قياسي من المصلين إلى المسجد الأقصى في ليلة القدر التي توافق السبت – الأحد”.

وأشارت القناة إلى “توقعات بوصول كثيف للوفود من البلدات والمدن العربية داخل الخط الأخضر (داخل إسرائيل) إلى المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، استجابة لدعوة أطلقتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.