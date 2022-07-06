الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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اجتماع طارئ للصحة العالمية لبحث تطورات جدري القردة

منذ ساعة واحدة
الصحة العالمية

الصحة العالمية

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من المقرر أن يعقد خبراء جدري القردة في منظمة الصحة العالمية مجددا اجتماعا هذا الشهر، للبت في ما إذا كان انتشار المرض بات يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، أم لا.

وأعلن المدير العام للهيئة الأممية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي عقده من مقر منظمة الصحة في جنيف، أنه سيعقد اجتماعا ثانيا للجنة الطوارئ المعنية بجدري القردة مع تأكيد أكثر من 6000 إصابة حاليا في 58 دولة.

وقال: “ما زلت أشعر بالقلق حيال حجم وانتشار الفيروس”، مضيفا: “ما زال إجراء الفحوص يمثل تحديا وهناك احتمال كبير بأن هناك عدد كبير من الإصابات التي لم يتم اكتشافها.. تعد أوروبا حاليا بؤرة تفشي الفيروس إذ تسجّل فيها أكثر من 80 في المئة من حالات جدري القردة في العالم”.

وأكد تيدروس “تتابع فرقي البيانات. أنوي عقد اجتماع للجنة الطوارئ لتكون على اطلاع بآخر تطورات الوضع الوبائي الحالي وتطور تفشي جدري القردة، وتطبيق إجراءات لمكافحته.. سأجمعهم في أسبوع 18 يوليو أو قبل ذلك إذا لزم الأمر”.

واكتشفت معظم إصابات جدري القردة حتى الآن في أوساط رجال يقيمون علاقات جنسية مع رجال ومن الشباب وخصوصا في المناطق الحضرية، بحسب منظمة الصحة.

وفي 23 يونيو، عقدت منظمة الصحة اجتماعا للجنة خبراء طارئة لاتخاذ قرار بشأن إن كان جدري القردة يمثل “حالة طوارئ صحة عامة تثير قلقا دوليا”، وهو أعلى مستوى إنذار في المنظمة. لكن معظم الخبراء خلصوا حينها إلى أن الوضع لم يتجاوز هذه العتبة بعد.

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