اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل وغزة غداً

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة إكس أن وزراء خارجية التكتل سيلتقون غدا الثلاثاء في اجتماع طارئ لبحث الوضع في إسرائيل والمنطقة.

وسوف يجتمع الوزراء لبحث ردود الفعل والخطوات التالية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مراجعة جوانب المساعدات التنموية.

وقالت المفوضية الأوروبية أيضا اليوم الاثنين إنها تجري مراجعة للتداعيات بالنسبة لمساعداتها التنموية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين اليوم الاثنين “المفوضية تقيم حاليا مدى تأثير الأحداث المأساوية الأخيرة على مساعداتنا التنموية الحالية والمستقبلية”.

وأضاف أن “تمويل الاتحاد الأوروبي يدعم معظم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني ويساهم في التمويل المباشر أيضا للسلطة الفلسطينية”.

وسيجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في مسقط بسلطنة عمان حيث كان من المقرر بالفعل عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.