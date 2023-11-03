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اجتماع عربي أميركي في الأردن لبحث جهود وقف الحرب في غزة

منذ 12 ثانية
آثار القصف على غزة

آثار القصف على غزة

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الجمعة، أن وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون السبت في عمان مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبحث وقف الحرب في غزة.

وبحسب البيان، يعقد وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة”.

وأوضح المتحدث إن الوزراء العرب سيؤكدون خلال الاجتماع الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، كما يبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

    المصدر :
  • رويترز

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