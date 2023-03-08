اجتماع في جنيف لبحث تجديد اتفاق الحبوب الأوكرانية

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، إن ريبيكا جرينسبان أكبر مسؤولة تجارية بالمنظمة ستجتمع مع مسؤولين روس في جنيف الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد العمل باتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع استمرار حرب روسيا على كييف.

وأضاف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين “هذه هي الخطوة القادمة، وسنرى ما إذا كانت هناك حاجة لأكثر من ذلك”.

ومضى قائلا “الأمين العام سيواصل فعل كل ما بوسعه لإزاحة العقبات من أمام صادرات الأسمدة الروسية”.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى تمديد اتفاق مع موسكو يسمح لكييف بتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود خلال الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي بعد محادثات مع جوتيريش في كييف إن مبادرة حبوب البحر الأسود ضرورية للعالم. وشدد جوتيريش على أهمية الاتفاق بالنسبة للأمن الغذائي وأسعار الأغذية عالميا.

وسيتم تمديد الاتفاق 120 يوما إن لم يبد أي طرف معارضته. والاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز وجرى تمديده في نوفمبر تشرين الثاني.

وأبلغ جوتيريش الصحفيين “أريد أن أؤكد الأهمية الكبيرة لتمديد مبادرة حبوب البحر الأسود في 18 مارس والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية التحتية للتصدير عبر البحر الأسود بما يتماشى مع أهداف المبادرة”.

وقال زيلينسكي إنه اتفق مع جوتيريش على أن تمديد الاتفاق في 18 مارس آذار “ضروري جدا للعالم”.

وأشارت روسيا، التي رفعت الحصار عن ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بموجب الاتفاق، إلى ضرورة إزالة عقبات أمام صادراتها الزراعية قبل أن تسمح باستمرار الاتفاق.