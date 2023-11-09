اجتماع "قطري أمريكي إسرائيلي" في الدوحة لبحث ملف الرهائن في غزة

قال مصدر مطلع لرويترز إن اجتماعا ثلاثيا عقد في الدوحة (الخميس 9-11-2023) بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء القطري لبحث معالم اتفاق على إطلاق سراح الرهائن والوصول لهدنة من الهجوم على غزة.

وأضاف المصدر أن ميزة الاجتماع الثلاثي هي جمع الأطراف الثلاثة معا على طاولة واحدة في وقت واحد لتسريع العملية.

وناقشت المحادثات أيضا السماح باستيراد الوقود لغزة لأغراض إنسانية.

وتحتجز حركة حماس نحو 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، وفق السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، عندما شنت هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل أوقع نحو 1400 قتيل.

وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ذلك الحين أكثر من 10 آلاف شخصا معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 4 آلاف طفل، حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

ونجحت الوساطة القطرية حتى الآن في الإفراج عن 4 رهائن، هم أميركيتان في 20 أكتوبر وإسرائيليتان في 23 من الشهر نفسه.

وفي الأول من نوفمبر، حذرت قطر من أن توسيع إسرائيل هجماتها في غزة لتشمل أهدافا مدنية “من شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد”، مستنكرة القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع.