اجتماع لأكثر من 40 دولة لمساعدة أوكرانيا بالتصدي للهجوم الروسي

قال مسؤولون أميريكيون إن الولايات المتحدة ستنظم اجتماعا يضم أكثر من 40 دولة يوم الثلاثاء لإجراء محادثات دفاعية مرتبطة بأوكرانيا تتركز على تسليح كييف كي تتمكن من التصدي لهجوم روسي في الشرق.

ويعقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الفعالية في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا بعد رحلة إلى كييف تعهد فيها بتقديم دعم إضافي للجهود الحربية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميريكي إن الهدف الرئيسي للمحادثات هو جعل المساعدة الأمنية المتزايدة لكييف، والتي تشمل أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة مسلحة وذخيرة، متزامنة ومنسقة.

وقال ميلي للصحفيين المسافرين معه “الأسابيع المقبلة ستكون حرجة للغاية… إنهم بحاجة إلى دعم مستمر لتحقيق النجاح في ساحة المعركة.. هذا هو الهدف الحقيقي من هذا المؤتمر”.

وبعد أن صدت القوات الأوكرانية هجومها على كييف في الشمال، أعادت موسكو نشر قواتها في الشرق لشن هجوم بري في دونباس.

وقال أوستن للصحفيين بعد رحلته إلى أوكرانيا “بوسعهم تحقيق النصر إذا توافرت لديهم المعدات المناسبة والدعم المناسب”.