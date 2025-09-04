الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع لحلفاء أوكرانيا وسط شكوك حول الدعم الأمريكي والضمانات

منذ دقيقتان
علم اوكرانيا

علم اوكرانيا

A A A
طباعة المقال

يعقد حوالي 30 زعيما غربيا اليوم الخميس محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الضمانات الأمنية لكييف في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، على أمل اتخاذ خطوات كافية لإقناع الولايات المتحدة بدعم جهودهم.

وتجمع قمة “تحالف الراغبين” في باريس قادة أوروبا وأستراليا واليابان وكندا، في حين اختارت بعض الدول المجاورة المشاركة عبر روابط فيديو.

ويجري أعضاء التحالف، الذي لا يضم الولايات المتحدة، منذ أشهر وعلى مستويات مختلفة محادثات لتحديد دعمهم العسكري المحتمل لأوكرانيا والذي يمكن أن يساعد في ردع روسيا عن مهاجمتها مجددا في حال إبرام هدنة نهائية، وهو أمر لا يزال بعيد المنال في الوقت الراهن.

لكن تلك الجهود تواجه صعوبات، إذ ترى حكومات أن أي دور عسكري أوروبي يتطلب ضمانات أمنية أمريكية خاصة “كشبكة أمان”. ولم يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي التزام صريح بتوفير مثل هذه الضمانات.

    المزيد من أخبار العالم

    غوغل
    انقطاع مؤقت لخدمات جوجل في تركيا وأنحاء من أوروبا
    القوات الإسرائيلية
    إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة وتعتقل فلسطينيين بينهم مسؤولين
    الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي
    زيلينسكي يعتزم لقاء المبعوث الأمريكي ويتكوف اليوم الخميس

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!
    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    أورتاغوس في بيروت الأحد.. ما هدف الزيارة؟