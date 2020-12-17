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اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة قضية الصحراء الغربية

منذ 7 دقائق
مجلس الأمن - أرشيفية

مجلس الأمن - أرشيفية

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من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة لمناقشة قضية الصحراء الغربية يوم الاثنين المقبل، بعدما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها مقابل تطبيع المملكة لعلاقاتها مع إسرائيل، وفق قول مسؤولين.

وشكل إعلان ترامب الأسبوع الماضي تحولا عن سياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة تجاه الصحراء الغربية.

وقال دبلوماسيون إن ألمانيا طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع.

وأرسلت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، وإلى مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، نسخة من إعلان ترامب الذي يعترف ”بأن كامل أراضي الصحراء الغربية جزء من المملكة المغربية“.

وكانت الولايات المتحدة قد أيدت وقفا لإطلاق النار عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تساندها الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية.

وتراقب قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، الأسبوع الماضي، إن موقف غوتيريش ”لم يتغير… لا يزال مقتنعا بإمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي“.

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