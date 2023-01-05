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اجتماع مجلس الأمن لبحث حظر طالبان عمل موظفات الإغاثة

منذ 4 دقائق
مقر مجلس الأمن

مقر مجلس الأمن

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قال دبلوماسيون، الأربعاء، إن من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا مغلقا الأسبوع المقبل لمناقشة قرار حظر عمل النساء في مجال الإغاثة الإنسانية الذي اتخذته الحكومة التي تقودها حركة طالبان في أفغانستان.

وطلبت الإمارات واليابان عقد الاجتماع المغلق في 13 يناير كانون الثاني. وأعلنت الإمارات عنه في تغريدة على تويتر.

وأعلنت الإدارة التي تقودها حركة طالبان في 24 ديسمبر كانون الأول حظر عمل موظفات الإغاثة. وجاء ذلك في أعقاب حظر فُرض في الشهر نفسه على ارتياد النساء للجامعات. ومُنعت الفتيات من الذهاب إلى المدارس الثانوية في مارس آذار.

ومن المقرر أن يزور منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن جريفيث أفغانستان خلال الأسابيع المقبلة للاجتماع مع مسؤولي طالبان.

وعلّقت أربع منظمات دولية كبيرة على الأقل عملياتها قائلة إنها غير قادرة على إدارة برامجها بدون الموظفات.

وتقول الأمم المتحدة إن 97 بالمئة من الأفغان يعيشون في فقر، وإن ثلثي السكان بحاجة للمساعدات للبقاء على قيد الحياة، ويواجه 20 مليون شخص الجوع الشديد

    المصدر :
  • رويترز

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