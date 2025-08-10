اجتماع مشترك في عمّان لبحث الأوضاع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، أن المملكة ستستضيف، الثلاثاء، اجتماعا مشتركا لبحث الأوضاع في سوريا.

وقالت في بيان: “تستضيف المملكة الأردنية، بعد غد الثلاثاء، اجتماعا أردنيا-سوريا-أميركيا مشتركا، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين”.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيحضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارك، ومُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.

وأضافت: “يأتي الاجتماع استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك”.

وسيجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أيضا محادثات ثنائية مع الشيباني ومع بارك.