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وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يناقشون الأزمة الأوكرانية في إسطنبول

منذ ساعتين
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2022 12:53 مساءً
علم تركيا

علم تركيا

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سيعقد اجتماع اليوم في اسطنبول بين وزراء الدفاع التركي البريطاني والايطالي بحسب ما افادت وزارة الدفاع التركية، وذلك لمناقشة الغزو الروسي على اوكرانيا كما العلاقات الامنية بين البلدان الثلاث الاعضاء في حلف شمال الاطلسي.

هذا ويزور وزير الدفاع البريطاني بن والاس والإيطالي لورينزو جويريني إسطنبول بدعوة من نظيريهما التركي خلوصي أكار.
وقال البيان “من المتوقع مناقشة التطورات في أوكرانيا خلال الاجتماع حيث سيجري تبادل وجهات النظر بخصوص العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدان الثلاثة وقضايا إقليمية”.
وتربط تركيا علاقات جيدة مع كلا من أوكرانيا وروسيا وتلعب دور الوسيط في الصراع الدائر بينهما. واستضافت محادثات سلام بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي وفريقي التفاوض من البلدين. كما تعكف على ترتيب لقاء بين رئيسي البلدين.

وعززت تركيا وإيطاليا الحوار بينهما منذ قمة لحلف شمال الأطلسي في الشهر الماضي، حيث ناقش قادة تركيا وإيطاليا وفرنسا سبل إحياء مشروع منظومة الدفاع الجوي سامب-تي التي ينفذها كورنسورتيوم يوروسام الإيطالي الفرنسي.

وذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الخميس أنه ناقش مشروع مقاتلات تي.إف-إكس مع نظيرته البريطانية ليز تراس خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل. وتعثر هذا المشروع بسبب مشكلات مع شركة رولز رويس تتعلق بالمحركات.

    المصدر :
  • رويترز

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