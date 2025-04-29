الأربعاء 2 ذو القعدة 1446 ﻫ - 30 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع وزراء خارجية بريكس ينتهي دون بيان.. والبرازيل تحذر من حواجز التجارة

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 29 - أبريل - 2025 11:23 مساءً
وزراء الخارجية يقفون لالتقاط صورة جماعية في يوم اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في ريو دي جانيرو، البرازيل، 29 أبريل/نيسان 2025. رويترز

وزراء الخارجية يقفون لالتقاط صورة جماعية في يوم اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في ريو دي جانيرو، البرازيل، 29 أبريل/نيسان 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

انتهى اجتماع لوزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية في ريو دي جانيرو اليوم الثلاثاء دون التوصل إلى بيان مشترك لكن البرازيل التي ترأست الاجتماع أصدرت بيانا أبدت فيه معارضتها لسياسات الحماية التجارية.

وقالت البرازيل في البيان أن وزراء خارجية المجموعة عبروا عن “قلقهم البالغ إزاء احتمال تجزئة الاقتصاد العالمي وإضعاف التعددية”.

طبقت الولايات المتحدة في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية سياسة تجارية جديدة تركز على الرسوم الجمركية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن البيان لم يأت على ذكر الولايات المتحدة.

تواجه بريكس تحديات جسيمة جراء الإجراءات التجارية الأمريكية. وتضم المجموعة في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قبل توسيعها لتشمل مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران.

وأضاف البيان “عبر الوزراء عن مخاوفهم البالغة إزاء تصاعد إجراءات الحماية الأحادية غير المبررة التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ومنها فرض رسوم جمركية متبادلة وتدابير غير جمركية عشوائيا”.

وقال وزير العلاقات الخارجية البرازيلي ماورو فييرا للصحفيين بأن وزراء بريكس توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن قضية الرسوم الجمركية، مضيفا أنه يمكن رؤية ذلك في البيان الصادر عن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأشار إلى أن الدول تعمل على التوصل إلى بيان مشترك نهائي في قمتها المقررة في يوليو تموز المقبل في ريو دي جانيرو أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب: رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يقوم بعمل جيد
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ يقر تعيين تنفيذي في صندوق استثماري سفيراً لواشنطن في تركيا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
شعبية ترامب ثابتة لكن الاستياء من الاقتصاد والهجرة يتزايد

الأكثر قراءة

صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
وزير المال ياسين جابر . رويترز
خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
تراجع أسعار الذهب
الذهب يهبط من أعلى مستوياته مع تهدئة النزاع التجاري العالمي