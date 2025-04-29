اجتماع وزراء خارجية بريكس ينتهي دون بيان.. والبرازيل تحذر من حواجز التجارة

وزراء الخارجية يقفون لالتقاط صورة جماعية في يوم اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في ريو دي جانيرو، البرازيل، 29 أبريل/نيسان 2025. رويترز

انتهى اجتماع لوزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية في ريو دي جانيرو اليوم الثلاثاء دون التوصل إلى بيان مشترك لكن البرازيل التي ترأست الاجتماع أصدرت بيانا أبدت فيه معارضتها لسياسات الحماية التجارية.

وقالت البرازيل في البيان أن وزراء خارجية المجموعة عبروا عن “قلقهم البالغ إزاء احتمال تجزئة الاقتصاد العالمي وإضعاف التعددية”.

طبقت الولايات المتحدة في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية سياسة تجارية جديدة تركز على الرسوم الجمركية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن البيان لم يأت على ذكر الولايات المتحدة.

تواجه بريكس تحديات جسيمة جراء الإجراءات التجارية الأمريكية. وتضم المجموعة في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قبل توسيعها لتشمل مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران.

وأضاف البيان “عبر الوزراء عن مخاوفهم البالغة إزاء تصاعد إجراءات الحماية الأحادية غير المبررة التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ومنها فرض رسوم جمركية متبادلة وتدابير غير جمركية عشوائيا”.

وقال وزير العلاقات الخارجية البرازيلي ماورو فييرا للصحفيين بأن وزراء بريكس توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن قضية الرسوم الجمركية، مضيفا أنه يمكن رؤية ذلك في البيان الصادر عن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأشار إلى أن الدول تعمل على التوصل إلى بيان مشترك نهائي في قمتها المقررة في يوليو تموز المقبل في ريو دي جانيرو أيضا.