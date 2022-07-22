احباط محاولة تهريب 15 مليون حبة كبتاغون في جدة

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت 14,976,000 حبة، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

وكشفت الهيئة وصول إرسالية إلى المملكة عبارة عن “آلة لصناعة الكتل الخرسانية” قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي. وأثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عُثِر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة في تجويف الآلة بطريقة فنية، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما بينت أنه بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة، وهو شخص واحد.

كذلك أكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله وطُرقه، وذلك تحقيقاً لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.