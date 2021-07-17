احتجاجات على نقص المياه في إيران.. وسقوط قتيل

أكد مسؤول إيراني مقتل شاب في مدينة شادغان بمحافظة خوزستان جنوب شرقي البلاد الليلة الماضية خلال احتجاجات تشهدها المنطقة على خلفية مشكلة نقص المياه.

وشهدت بعض مدن محافظة خوزستان الغنية بالنفط احتجاجات عارمة لليوم الثاني على التوالي بسبب نقص حاد في المياه، فيما تواجه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما.

🔴عاجل! مظاهرات كبرى في الأحواز العربية ضد النظام الإيراني لليوم الثاني على التوالي. #إيران pic.twitter.com/IixBFOGWlQ — Hayvi Bouzo هيفي بوظو (@hayvibouzo) July 16, 2021

ذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء أنه على خلفية مشاكل نقص المياه في خوزستان، “نظم الأهالي مسيرات في بعض المدن مطالبين بمعالجة هذه المشكلة وتوفير إمدادات المياه”.

حسب الوكالة، فقد أرسلت الحكومة الايرانية أمس الجمعة فريق عمل يضم مسؤولين كبارا الى خوزستان وعهدت اليهم “المعالجة الفورية” لمشكلة شح المياه التي أثارت سخط المواطنين بالمنطقة.