احتجاجات في أستراليا ضد حظر الولايات المتحدة الإجهاض

بعد قرار الولايات المتحدة الاميركية بإلغاء المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض، أثار هذا القرار الغضب في الشارع الأميركي، وعلى هذا فقد شارك الآلاف في احتجاجات صاخبة في أنحاء أستراليا السبت للإحتجاج ايضاً على هذا القرار.

وألغت المحكمة يوم 24 يونيو حزيران الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية (رو ضد ويد)، وأعادت للولايات القدرة على حظر الإجهاض.

وفي أكبر مظاهرة في أستراليا، شارك نحو 15 ألفا من النساء والرجال في مسيرة في ملبورن، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات مثل “لقد استعرت هذه اللافتة من جدتي” و”للجميع الحق في الاستقلال الجسدي”.

وقالت ليز والش، وهي من ضمن منظمي الاحتجاج في ملبورن، “نحن هنا لندافع عن حقوق النساء في أستراليا والعالم. جُردت ملايين النساء في الولايات المتحدة من حقوقهن ونحن غاضبون لذلك”.

وكما هو الحال في الولايات المتحدة الآن، تسن الولايات في أستراليا قوانين الإجهاض. وشرَّعت نيو ساوث ويلز، وهي أكثر الولايات سكانا في البلاد، الإجهاض في عام 2019، وكانت آخر ولاية تفعل ذلك.

وقالت متظاهرة في ملبورن تدعى جيرالدين بيلستون “خرجت اليوم تضامنا مع النساء والفتيات في أمريكا احتجاجا وتأييدا لحقهن في الاختيار ولأن الإجهاض يندرج تحت الرعاية الصحية ولكل امرأة الحق في ذلك”.