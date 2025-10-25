السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
احتجاجات في ألمانيا بسبب تصريحات ميرتس بشأن الهجرة

منذ 14 دقيقة
المستشار الألماني فريدريش ميرتس

تتواصل في بعض المدن الألمانية خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجات ضد التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن مظهر المدن في ضوء الهجرة.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 5 آلاف شخص في احتجاجات بمدن ألمانية عدة اليوم السبت، حيث ستبدأ في هامبورغ مظاهرة عند الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (11 ظهرا بتوقيت غرينتش)، في حين يُتوقع تنظيم مظاهرات يشارك فيها المئات بمدينتي ماغدبورغ ونورنبرغ.

وكان ميرتس صرّح الأسبوع الماضي بأن حكومته تعمل على تصحيح إخفاقات الماضي في سياسة الهجرة.

وأضاف “لكن لا تزال لدينا بالطبع هذه المشكلة في مظهر مدننا، ولهذا السبب تقوم وزيرة الداخلية الاتحادية بتسهيل وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق”.

وفي الأيام التالية أثارت تصريحات ميرتس ردود فعل واسعة، إذ حذر منتقدوه في البداية، ثم سياسيون من داخل الائتلاف الحاكم، وحتى نائبه في منصب المستشار من استخدام لغة تثير الانقسام عند تناول قضايا الهجرة، كما وصفت منظمة اللاجئين البارزة “برو أزول” تصريحاته بأنها “غير مقبولة”.

والأربعاء الماضي، أوضح ميرتس أنه كان يشير بتلك التصريحات إلى المهاجرين الذين لا يمتلكون تصاريح إقامة أو وظائف ولا يلتزمون بالقوانين الألمانية.

وجرت في الأيام الماضية بالفعل احتجاجات عدة شارك فيها آلاف الأشخاص.

