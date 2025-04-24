الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احتجاجات في جامعة ييل الأميركية على زيارة بن غفير

منذ 27 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 9:20 صباحًا
إيتمار بن غفير

إيتمار بن غفير

A A A
طباعة المقال

وسط حرب الإيادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بدعم أميركي صريح وتحت تأييد كبير من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تم دعوة بن غفير لإلقاء محاضرة في جامعة ييل الأميركية أمس الأربعاء 23\4\2025، ولها السبب تظاهر المئات من مناصري فلسطين بالجامعة الأربعاء، احتجاجا على الدعوة.

وقد نصب المحتجون مخيمات قرب حرم الجامعة عند الثامنة مساء، لكنهم تركوا المكان عند الساعة الـ11 بعد تهديدات من الإدارة باتخاذ إجراءات ضدهم، وفق ما نقلت مواقع إخبارية أميركية.

وتتعلق زيارة بن غفير بإلقاء محاضرة لتجمع طلابي يهودي بجامعة ييل.

ويُعد بن غفير أحد السياسيين الإسرائيليين الأكثر تطرفا.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مكتب بن غفير أن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين حاولوا مهاجمة الوزير لدى مغادرته جامعة ييل.

وأضافت -نقلا عن مكتبه- أنه لم يتعرض لأذى ورفض المغادرة وأشار إلى المتظاهرين بعلامة النصر.

وفي السياق ذاته، قال بن غفير إن كبار المشرعين الجمهوريين الأميركيين يؤيدون قصف “مخازن الغذاء والمساعدات” في غزة.

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه التقى “كبار مسؤولي الحزب الجمهوري في منتجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب” في فلوريدا بالولايات المتحدة.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت. رويترز
هاسيت: الممثل التجاري الأمريكي تلقى 18 عرضا مكتوبا من وزراء تجارة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز
بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيضعان اللمسات الأخيرة على خطط اتفاق دفاعي جديد
محمد شيمشك
وزير المالية التركي يجري محادثات مع وزير الخزانة الأميركي

الأكثر قراءة

طقس لبنان
بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
وزير الدفاع ميشال منسى
قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
العاصفة الرملية تصل الى لبنان