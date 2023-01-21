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احتجاجات مناهضة للحكومة في إسبانيا

منذ 15 دقيقة
احتجاجات مناهضة للحكومة في إسبانيا- أرشيفية

احتجاجات مناهضة للحكومة في إسبانيا- أرشيفية

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احتشد آلاف الأشخاص في وسط مدريد، السبت، للاحتجاج على الحكومة الاشتراكية واتهامها بتقويض الدستور، في تجمع دعمته الأحزاب اليمينية.

واحتشد المحتجون في ساحة بلازا دي سيبيليس أمام مبنى البلدية ولوحوا بالأعلام الإسبانية وطالبوا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث بالاستقالة وهتفوا “خائن”.

ودعت أكثر من 100 مجموعة، منها الحزب الشعبي المعارض المحافظ وحزب سيودادانوس من يمين الوسط، وفوكس من أقصى اليمين، إلى التجمع تحت شعار “من أجل إسبانيا، من أجل الديمقراطية والدستور”.

وهاجم المتحدثون الحكومة بسبب سلسلة من السياسات والقرارات، بدءا من إطلاق سراح دعاة الاستقلال في قطالونيا إلى اتفاقياتها مع الأحزاب الانفصالية الإقليمية. ووفقا لتقديرات الحكومة المحلية شارك حوالي 30 ألف شخص في الاحتجاج.

    المصدر :
  • رويترز

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