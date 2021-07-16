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احتجاجات واسعة جنوب إيران بسبب شح المياه

16 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2021 1:04 مساءً
شحيح المياه جنوب إيران

شحيح المياه جنوب إيران

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أعلنت وسائل إعلام محلية إيرانية عن اندلاع احتجاجات في عدة مدن ذات غالبية عربية جنوبي إيران؛ احتجاجا على شح المياه والانقطاع المتكرر.

وذكرت قناة ”خوزستان“ الإخبارية عبر تطبيق ”تلغرام“، أن ”مدن معشور وعبادان والأحواز وسربندر والحميدية وشادغان ومناطق أخرى بمحافظة خوزستان، جنوبي إيران، شهدت في وقت متأخر من الخميس، احتجاجات شعبية عارمة؛ احتجاجا على شح المياه والانقطاع المتكرر لها“.

وأضافت القناة أن ”أشد الاحتجاجات تركزت بمدينة الأحواز عاصمة محافظة خوزستان جنوبي إيران“، مشيرة إلى أن قوات الأمن ”أطلقت الرصاص الحي ضد المحتجين الغاضبين على انقطاع المياه“.

وقال فريدون بندري حاكم مدينة معشور بمحافظة خوزستان جنوبي غرب إيران، إن المحتجين في هذه المدينة أقدموا، مساء الخميس، على إغلاق طريق ”معشور- بندر أمام“، احتجاجا على انقطاعات المياه المتكررة في المحافظة.

وفي مدينة الحميدية التابعة لمحافظة خوزستان، نزل السكان إلى الشوارع، مساء الخميس؛ احتجاجا على عدم حصول المواطنين على مياه الشرب.

وذكرت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، أن الاحتجاجات التي اندلعت بمدن مختلفة من محافظة خوزستان، شهدت تواجدا كبيرا للقوات العسكرية والأمنية.

وأضافت المنظمة، أن ”قوات الأمن اعتقلت أحد المحتجين، ونقلته إلى مكان مجهول“.

وقال نائب وزير الطاقة الإيراني لشؤون المياه، قاسم تقي زاده خامسي، الخميس، إن أهالي محافظة خوزستان ”باتوا يصرخون من العطش بسبب عدم وصول مياه الشرب إلى منازلهم“.

وكتب خامسي في حسابه الرسمي على ”انستغرام“، إنه ”من الضروري الإشارة إلى أن هطول الأمطار هذا العام انخفض بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، ويتم خفض الاستهلاك في جميع القطاعات باستثناء مياه الشرب“.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تداول ناشطون مقطع فيديو لامرأة من الأحواز، وهي تتوسل للحصول على وعاء من الماء في ظل أزمة الجفاف التي تضرب البلاد.

وقالت المرأة وهي تبكي: ”أطفالي لم يشربوا الماء منذ يومين“.

وتعاني إيران من شح حاد في توفير مياه الشرب في عدد من المحافظات منها سيستان وبلوشستان وكرمان ويزد وبوشهر وغيرها.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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