احتجاجا على دعوات التمديد للغنوشي … انسحاب ثلث أعضاء “شورى النهضة”

احتجاجا على تغيير جدول أعمال مجلس شورى حركة النهضة، انسحب ثلث أعضائه، وذلك في مؤشر لافت لتفاقم الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب.

ونقلت إذاعة “موزاييك“ المحلية، عن مصدر من داخل الحركة، أنّ ”مجموعة من أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، مكوّنة من 63 عضوا وقعت على عريضة لطلب عقد دورة استثنائية لمجلس شورى النهضة على أن يكون جدول أعمالها متضمنا بحث الوضع العام بالبلاد، والصراعات التي تعصف بوحدة الحركة.

ولفت المصدر إلى أن هذه المجموعة فوجئت بتغيير مكتب مجلس الشورى جدول الأعمال باتجاه ”محاسبة من أدلوا بتصريحات إعلامية من مجموعة الـ 100″، والتداول في عمل اللجان، التي تعد للمؤتمر المقبل، ما أدى إلى انسحاب مجموعة الـ63 قياديا.

وذكرت المصادر نفسها، أن من أبرز المنسحبين والموقعين على عريضة الـ 63، قيادات شاركت في صياغة وتبنّي عريضة الـ 100 المناهضة للتمديد لـ راشد الغنوشي على رأس الحركة، والرافضة لخرق البند 31 المنظم لمسألة التداول على رأس حركة النهضة.

وكشف مصدر من الأعضاء المنسحبين من اجتماع مجلس الشورى، فضّل عدم الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“، أن المنسحبين وجهوا رسالة داخلية إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حذروه فيها من ’مواصلة خرق القانون الأساسي للحزب.

وأكد المصدر، أن القانون الأساسي للحركة، يعطي الأولوية لثلث أعضاء الشورى في تحديد جدول عملها، خلافا لقرار مكتب الشورى، الذي قال إنه ”يتمادى في فرض التمديد لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالبقاء على رأس الحركة“.

يشار إلى أن الخلافات داخل حركة النهضة تتزايد بشكل تصاعدي، منذ تعبير مجموعة الـ100 عن رفضها رئاسة الغنوشي للحركة في المؤتمر المقبل، ومطالبتها بتطبيق القانون.