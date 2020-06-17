احتجاجا على عدم تجديد إقامتهم.. أفغاني يضرم النار في نفسه أمام مبنى الخارجية الإيرانية

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أضرم نجل الباحث الأفغاني نجيب مايل هروي المقيم في إيران منذ 49 عاما، النار في جسده أمام مكتب وزارة الخارجية الإيرانية بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، احتجاجا على فشل السلطات في تمديد إقامة والده.

وذكرت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن ”شهاب مايل هروي نجل نجيب مايل هروي، أقدم على إضرام النار في جسدة أمام مكتب وزارة الخارجية الإيرانية في مدينة مشهد احتجاجا على رفض السلطات تمديد فترة إقامة والده“.

ونشرت زوجة شهاب مايل هروي على إنستغرام صورا لرأسه ووجهه عليهما آثار الحرق، واصفة سبب التضحية بالنفس احتجاجا على المشاكل التي خلقتها إيران من أجل إقامة والده.

ووفقا لعائلة هروي، ”يعاني الباحث من مشاكل أثناء إقامته في إيران لمدة عامين، ولهذا السبب يعاني من الاكتئاب الحاد، وقد تم إدخاله إلى المستشفى“.

ونجيب مايل هروي يبلغ من العمر 70 عاماً، وهو كاتب وباحث ومؤلف في التصوف والأدب الفارسي، وهو من أهالي مدينة هرات الأفغانية ويعيش في إيران منذ 49 عاماً، ويقيم في مدينة مشهد شمال شرق إيران حيث توجد هناك جالية أفغانية كبيرة.

وكتب نجيب عشرات الكتب ومئات المقالات، وقد تعاون مع مؤسسات مختلفة مثل مكتبة البرلمان الإيراني، ودائرة المعارف.

وكان أحد العلماء القلائل في عصره المهتمين بشدة بالأدب الفارسي المعاصر والتصوف الإسلامي وألف وصحح أكثر من 30 كتابا قيّماً إضافة إلى مئات المقالات في مجال التدقيق اللغوي.