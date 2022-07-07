احتجاجًا على مغادرة السفينة الروسية.. أوكرانيا تستدعي السفير التركي

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية الخميس 7 تموز أن تركيا سمحت لسفينة روسية تحمل حبوبًا أوكرانية بمغادرة ميناء قره سو، ووصفت ذلك بأنه “وضع غير مقبول” واستدعت السفير التركي.

في هذا السياق، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية “أوليج نيكولينكو” على تويتر: “نأسف للسماح للسفينة الروسية (جيبيك جولي) المحملة بحبوب أوكرانية مسروقة بمغادرة ميناء قره سو على الرغم من الأدلة الجنائية المقدمة للسلطات التركية”.

وأضاف: “سيتم استدعاء السفير التركي لدى كييف إلى وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية لتوضيح هذا الوضع غير المقبول”.

وفي وقت سابق، أفادت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف بأن سفينة الشحن (جيبيك جولي) التي ترفع العلم الروسي والتي كان يُشتبه بأنها محملة بحبوب أوكرانية مسروقة، غادرت ميناء قره سو في شمال غرب تركيا في وقت متأخر الأربعاء 6 تموز.

وقال سفير أوكرانيا لدى تركيا إن السلطات التركية احتجزت السفينة. وذكرت رويترز في وقت سابق أن كييف طلبت من أنقرة احتجازها.

ونفت وزارة الخارجية الروسية تقارير عن احتجاز السفينة، وقالت إنها غير صحيحة.

هذا وتتهم كييف موسكو بسرقة الحبوب من الأراضي التي استولت عليها قواتها منذ بداية الغزو في أواخر فبراير شباط. الأمر الذي ينفيه الكرملين.

وقال المسؤول الأوكراني: “بناء على طلب، تم وقف السفينة جيبك جولي قبالة (ميناء) كاراسو… يجري التحقيق بدقة في هذه المزاعم. ليس مدونا على الحبوب لمن تنتمي”.

ونقل مسؤول من وزارة الخارجية الأوكرانية معلومات من إدارة البحرية الأوكرانية لرويترز مفادها أن جيبك جولي، التي تبلغ حمولتها 7146 طنا، حملت شحنتها الأولى، التي تبلغ 4500 طن تقريبا من الحبوب الأوكرانية، من ميناء بيرديانسك الذي تحتله روسيا في جنوب أوكرانيا.