احتجاز فريق تابع للصليب الأحمر في طريقه الى ماريوبول

استأنفت فرق الصليب الأحمر جهودها لإجلاء مدنيين من ماريوبول المحاصَرة منذ الأيام الأولى من الحرب. وقد أعلنت المنظمة الدولية تعثّر فرقها، في وقت سابق، لتنفيذ عمليات الإجلاء.

في السياق، أفاد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر “جيسون سترازيوسو” بأنّ فريقا من اللجنة أُوقف خلال محاولته الوصول إلى ماريوبول، اليوم الاثنين لإجلاء مدنيين، وهو محتجز الآن في بلدة مانوش القريبة.

وقال سترازيوسو : “فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر محتجز في بلدة مانوش على بعد 20 كيلومترا غربي ماريوبول”،لافتًا الى أن الشرطة هي التي تحتجز الفريق، دون أن يكشف تفاصيل. وأضاف أن هذا “ليس موقف احتجاز رهائن”.

وكان سترازيوسو قد أشار في وقت سابق الى أن فريقه لم يتمكن من الوصول إلى ماريوبول المحاصرة لإجلاء المدنيين، وعزا ذلك إلى ظروف أمنية.

وهذه المحاولة هي الرابعة خلال عدة أيام للوصول إلى المدينة المحاصرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط.

نائبة رئيس الوزراء “إيرينا فيريشتشوك” اتّهمت القوات الروسية بعرقلة جهود الإجلاء التي يبذلها الصليب الأحمر في تصريحات للتلفزيون اليوم الاثنين.

وامتنع سترازيوسو عن التعليق على هذا الاتهام.