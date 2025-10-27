احتجاز موظف بالأمم المتحدة بعد مداهمة الحوثيين لمكاتب في صنعاء

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الاثنين “إن موظفا آخر بالمنظمة الدولية اعتُقل في اليمن مما يرفع عدد موظفي المنظمة الدولية الذين تم القبض عليهم في الأيام الأخيرة إلى ستة”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الاعتقال جاء بعد أن دخلت قوات أمن حوثية عددا من المكاتب في صنعاء باليمن أمس الأحد.

وأضاف أن الحوثيين صادروا معدات وأصولا خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأفاد دوجاريك بأن 59 موظفا من الأمم المتحدة على الأقل محتجزون لدى الحوثيين. وأوضحت الأمم المتحدة أن بعضهم محتجزون منذ سنوات.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المئات من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون في الأجزاء التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك عدد صغير من الموظفين الأجانب.

وقال حق “إن أولويتنا المباشرة هي سلامة ورفاهية جميع موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك تأمين إطلاق سراح الزملاء الذين تم اعتقالهم تعسفيا وشركائنا المحليين المتضررين ومنع المزيد من الاعتقالات”.

ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة في عام 2014 وأوائل عام 2015.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن الحوثيين اتخذوا خطوات جعلت من “الصعب بشكل متزايد” على الوكالة تقديم المساعدة للمحتاجين في البلاد.

وقال فرحان حق في الأسبوع الماضي إن تصرفات الحوثيين تجبر الأمم المتحدة على إعادة تقييم أسلوب عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.