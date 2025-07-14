احتجاز 8 بعد اشتباكات بين منتمين لليمين المتطرف ومهاجرين في إسبانيا

أشخاص يركضون في أحد الشوارع خلال اشتباكات مع الشرطة، وسط اضطرابات مناهضة للمهاجرين في أعقاب هجوم على رجل مسن من قبل مجهولين في وقت سابق من الأسبوع، في توري باتشيكو، إسبانيا، 13 يوليو 2025. رويترز

قالت الحكومة الإسبانية إن الشرطة ألقت القبض على ثمانية بعد اشتباكات استمرت لثلاث ليال بين جماعات يمينية متطرفة ومهاجرين من شمال أفريقيا في بلدة بجنوب شرق البلاد.

وفي واحدة من أسوأ الاشتباكات التي شهدتها إسبانيا في الآونة الأخيرة، ألقى عشرات الشبان من جماعات يمينية متطرفة، بعضهم مثلمون، زجاجات وغيرها من المقذوفات على شرطة مكافحة الشغب في توري باتشيكو مساء أمس الأحد والتي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي لقمع الاضطرابات.

وتعود جذور هذه الأحداث إلى هجوم شنه مجهولون الأسبوع الماضي على رجل مسن مما أدى إلى إصابته لكنه يتعافى حاليا في منزله.

وقالت السلطات إن اثنين ممن ألقت القبض عليهم متورطون في ذلك الاعتداء لكنها لا تزال تبحث عن الجاني الرئيسي.

وقالت وزارة الداخلية إن الستة الآخرين، وهم خمسة إسبان وواحد من أصول شمال أفريقية، ألقت القبض عليهم بتهم الاعتداء أو الإخلال بالنظام العام أو جرائم الكراهية أو الإضرار بالممتلكات.

يشكل المهاجرون، وكثير منهم من الجيل الثاني، نحو ثلث سكان توري باتشيكو البالغ عددهم 40 ألف نسمة تقريبا.

وفي عام 2000، اندلعت احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة في بلدة إليخيدو التابعة لمدينة ألميريا بجنوب إسبانيا بعد مقتل ثلاثة مواطنين إسبان على أيدي مهاجرين مغاربة.