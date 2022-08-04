الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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احتجزتها بناءً على طلب واشنطن.. مادورو يطالب الأرجنتين بإعادة طائرة فنزويلية

منذ 10 دقائق
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

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حثّ الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” الأرجنتين على إعادة طائرة “بوينغ 747-300 إم” التي احتجزتها تنفيذًا للعقوبات الأميركية.

وفي حديث متلفز يوم الأربعاء 3 آب، قال مادورو: “يريدون سرقة طائرتنا مثلما سرقوا ذهبنا في لندن، ومثلما سرقوا منا شركة “سيتغو”.

وأضاف: “نعلن احتجاجنا ليعيدوا إلينا الطائرة الفنزويلية”.

وفي وقت سابق، طلبت وزارة العدل الأميركية من السلطات الأرجنتينية احتجاز الطائرة المذكورة التي سلمتها إيران لفنزويلا في وقت سابق، في انتهاك للعقوبات الروسية.

وكانت الطائرة تابعة لشركة “ماهان” الإيرانية التي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات عليها، وسلمها الإيرانيون لشركة “إمتراسور” الفنزويلية التابعة لمؤسسة “كونفياسا” التي فرضت عليها واشنطن العقوبات أيضا.

هذا ووصلت الطائرة إلى الأرجنتين من المكسيك في 6 حزيران، وكان على متنها 19 شخصًا، هم مواطنون فنزويليون وإيرانيون.

واحتجزت السلطات الأرجنتينية كذلك طاقم الطائرة بمن فيهم 5 إيرانيين، بينهم ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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