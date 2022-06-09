احتدام القتال بالشوارع في سيفيرودونيتسك!

قال سيرجي جايداي حاكم منطقة لوجانسك الأوكرانية إن القتال اندلع في شوارع مدينة سيفيرودونيتسك بشرق البلاد الخميس وإن القوات الروسية تدمر “كل ما يمكن استخدامه في الدفاع”.

وأضاف أن روسيا تقصف مناطق في المدينة لا تزال تسيطر عليها كييف لكن القوات الأوكرانية يمكنها “تطهير” المدينة بمجرد حصولها على مدفعية بعيدة المدى.

وفي وقت سابق، قال متحدث عسكري بريطاني الخميس، إن القوات الروسية كثفت جهودها للتقدم إلى الجنوب من بلدة إيزيوم بشرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن “التقدم الروسي على محور إيزيوم ظل متوقفا منذ نيسان/أبريل، بعد أن استغلت القوات الأوكرانية تضاريس المنطقة بشكل جيد لإبطاء تقدم روسيا.

وأضافت الوزارة: “من المحتمل أن تسعى روسيا إلى استعادة الزخم في هذه المنطقة من أجل المزيد من الضغط على سيفيرودونيتسك، ومنحها خيار التوغل أكثر في منطقة دونيتسك”.