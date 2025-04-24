احتفالا بأول 100 يوم من ولايته.. ترامب يعتزم إقامة تجمع في ميشيغان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيقيم تجمعا في ميشيغان الثلاثاء للاحتفال بمرور 100 يوم على توليه منصبه في 20 يناير\كانون الثاني.

فاز ترامب بأصوات هذه الولاية المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر\تشرين الثاني. وكان آخر تجمع له ضمن حملته الانتخابية في غراند رابيدز قبل ساعات من بدء الاقتراع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان يوم الأربعاء “الرئيس ترامب متحمس للعودة إلى ولاية ميشيغان العظيمة، حيث سيقيم تجمعا في مقاطعة ماكومب احتفالا بمرور 100 يوم على توليه منصبه”.