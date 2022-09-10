احتفال تاريخي للإعلان عن تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

ستجري مراسم الإعلان عن تتويج تشارلز الثالث رسميا ملكا للمملكة المتحدة في حفل تاريخي في قصر سانت جيمس، السبت.

وسترفع الأعلام التي نكست عند منتصف السارية حدادا على الملكة الراحلة من جديد، بعد انعقاد هيئة الجلوس على العرش، والذي سيتم بثه على التلفزيون لأول مرة.

وستستمر موجة من الإعلانات الرسمية الأخرى في جميع أنحاء بريطانيا حتى يوم الأحد، عندما تعود الأعلام منكسة عند منتصف السارية.

يأتي ذلك بعد أن تعهد الملك بمتابعة حياة “والدته العزيزة” في أول خطاب عاطفي.

وأبلغ الأمة مساء الجمعة بـ “حزنه العميق” على وفاة والدته، مشيدا بدفئها وروح الدعابة التي تتمتع بها و”قدرتها الراسخة على رؤية الأفضل دائما في الناس”.

ووعد الملك بخدمة الأمة بنفس “التفاني الذي لا يتزعزع” الذي كانت تتمتع به الملكة الراحلة خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما.

أصبح تشارلز ملكا في اللحظة التي ماتت فيها والدته، لكن هيئة الجلوس على العرش تنعقد في أقرب وقت ممكن لإصدار إعلان رسمي لتتويجه خلفا لها.

وفي الهيئة، التي تنعقد في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، سيصدر الملك إعلانا شخصيا عن وفاة الملكة ويؤدي قسما للحفاظ على كنيسة اسكتلندا، لأنه يوجد في اسكتلندا فصل للسلطات بين الكنيسة والدولة.

ومن بين الحضور ستكون كاميلا زوجة الملك منذ 17 عاما والتي تحمل الآن لقب الملكة القرينة، وابن الملك ويليام، أمير ويلز الجديد.

من المقرر أن يتم الإعلان العام الأول من شرفة “فراير كورت” في قصر سانت جيمس في لندن في الساعة 11:00، وهي لحظة يصاحبها عادة مهرجان عمره قرون، حيث يعزف عازفو البوق وتلقى تحية بالأسلحة النارية في هايد بارك وفي برج لندن.

على الرغم من أنها ليست جزءا من الإعلان الرسمي، إلا أنه غالبا ما تضاف بعد ذلك عبارة “الملكة ماتت، عاش الملك”.

وقد استقبل تشارلز يوم الجمعة، بهتافات “حفظ الله الملك”! كما التقى بأشخاص من بين الحشود التي تجمعت في قصر باكنغهام.

في وقت لاحق، ألقى خطابه المتلفز، معربا عن رغبته في أن يواصل الأمير ويليام وزوجته كاثرين، بصفتهما أميرا ويلز الجديدين “إلهام وقيادة الخطاب الوطني”.

وعبّر عن “حبه لهاري وميغان” وأشاد بـ “التفاني الراسخ في أداء الواجب” للملكة القرينة.

واعترف الملك بأن حياته قد تغيرت الآن، قائلا إنه لن يكون قادرا على منح “الكثير من وقتي وطاقاتي” للجمعيات الخيرية والقضايا التي كان يدعمها على مدى عقود باعتباره وريثا للعرش.

ماذا يحدث في اجتماع هيئة الجلوس على العرش؟

– تاريخيا، يحضره جميع أعضاء المجلس الملكي الخاص، وهو هيئة من المستشارين للملك يعود تاريخها إلى زمن ملوك أسرة النورماندي. ولكن مع وصول العضوية إلى 700، معظمهم من السياسيين السابقين والحاليين، سيتم استدعاء 200 فقط.

– يجتمعون في البداية في قصر سانت جيمس بدون الملك. ستعلن النائبة المحافظة بيني مورداونت، التي عينت رئيسة للمجلس الملكي الخاص من قبل رئيسة الوزراء ليز تراس، عن وفاة الملكة.

– يوقع على الإعلان من قبل مجموعة تضم الملكة القرينة، وأمير ويلز، ورئيس أساقفة كانتربري، ورئيس أساقفة يورك ورئيس الوزراء.

– يدعو الرئيس إلى الصمت ويقرأ البنود المتبقية من العمل، ويتعامل مع الإعلانات العامة والأوامر الخاصة بتحية البندقية في هايد بارك وبرج لندن.

– يدخل الملك في الجزء الثاني من انعقاد الهيئة، الذي يحضره مستشارون خاصون فقط ويقدم إعلانا شخصيا عن وفاة الملكة.

– يقسم على الحفاظ على كنيسة اسكتلندا ويوقع على وثيقتين لتسجيل ذلك. وتكون الملكة القرينة وأمير ويلز من بين أولئك الذين يشهدون على توقيعه.

سيوقع مستشارو الملك على الإعلان عند مغادرتهم.