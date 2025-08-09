السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
احتواء حريق غابات في اليونان.. والإجلاء مستمر بسبب الرياح القوية

منذ 35 دقيقة
السكان المحليون يحاولون إخماد حريق غابة في كيراتيا، بالقرب من أثينا، اليونان، 8 أغسطس 2025. رويترز

احتوت اليونان حريق غابات في ضواحي أثينا صباح اليوم السبت، لكن عمليات إخلاء المناطق المعرضة للخطر استمرت مع توقع هبوب رياح قوية خلال مطلع الأسبوع.

وأججت الرياح العاتية حرائق الغابات في مناطق واقعة قرب العاصمة إلى أخرى محيطة بمدينة أولمبيا القديمة التاريخية لتودي بحياة شخص واحد على الأقل وتدمر منازل وأراضي زراعية أمس الجمعة.

واندلع أسوأ حريق في بلدة كيراتيا الصغيرة، إلى الجنوب الغربي من العاصمة، حيث عثر رجال الإطفاء على جثة رجل مسن في مبنى محترق.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء اليوم السبت إن الحريق هناك تحت السيطرة لكنه لم يخمد.

تقع اليونان وبلدان أخرى على البحر المتوسط في منطقة يطلق عليها العلماء اسم “البقعة الساخنة لحرائق الغابات”، حيث تنتشر الحرائق خلال فصل الصيف الحار والجاف.

وأصبحت هذه الحرائق أكثر تدميرا في السنوات الماضية بسبب التغير السريع في المناخ، مما أذكى دعوات تطالب باتباع نهج جديد.

وبالكاد هطلت قطرة مطر واحدة في معظم المنطقة المحيطة بأثينا منذ شهور.

    المصدر :
  • رويترز

