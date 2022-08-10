احتياطيات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 1985

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن مخزونات النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 1985 .

وأشارت البيانات إلى أن احتياطيات النفط الاستراتيجية تراجعت 5.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من أغسطس آب إلى 464.56 مليون برميل.

وتطلق الولايات المتحدة ملايين البراميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة زيادات حادة في أسعار النفط بدأت في ربيع هذا العام.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020 .

وقالت الوكالة الحكومية إن الإنتاج زاد إلى 12.2 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن معدل تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة بلغ 100.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى مسجل.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر شبه كامل للنفط الروسي بحلول نهاية العام ويحاول إنهاء اعتماده على واردات الخام من روسيا التي تغذي مصاف للتكرير في ألمانيا وبولندا ودول أخرى في وسط أوروبا عبر خطوط أنابيب.