احتياط البترول الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ يونيو 1985

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو تموز.

وبحسب البيانات تراجع مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 1985 .

حسب وزارة الطاقة الأمريكية (مكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون) فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي يبلغ 604.5 مليون برميل (وذلك حتى تاريخ 19 نوفمبر الحالي)، مبينة أن هذا الاحتياط يتم تخزينه في مجمع حكومي مكون من أربعة مواقع بها كهوف تخزين عميقة تحت الأرض تم إنشاؤها في قباب الملح على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا.

وأوضحت الوزارة أنه تم ملء الاحتياطي الاستراتيجي إلى سعته التخزينية المرخص بها والتي تبلع 727 مليون برميل في 27 ديسمبر 2009، إلا أن البيع والسحب منه أدى إلى خفض المخزون إلى 695.9 مليون برميل بحلول عام 2011، مشيرا إلى أعلى مخزون من الاحتياطي الاستراتيجي بلغ 726.6 مليون برميل، إلا أن التقرير لم يذكر السنة التي بلغ فيها المخزون الاحتياطي أعلى معدلاته.

وذكرت أنه يمكن ضخ ما يصل إلى 4.4 ملايين برميل يوميا من الاحتياطي الإستراتيجي، أما عملية دخول النفط من المخزون الاحتياطي إلى السوق الأمريكي يمكن أن يستغرق 13 يوما فقط من تاريخ صدور قرار رئاسي.

وكانت الولايات المتحدة بدأت تكوين الاحتياطي النفطي الإستراتيجي عام 1975 بعد أن أدى حظر النفط العربي إلى ارتفاع أسعار البنزين وألحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، ولجأ بعض الرؤساء إلى السحب من الاحتياطي لتهدئة أسواق النفط خلال أوقات الحرب أو عند حدوث أعاصير تسببت في تعطل البنية التحتية النفطية على امتداد الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.