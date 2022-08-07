اختبار كوفيد سلبي لبايدن وسيخرج من العزل

قال طبيب البيت الأبيض إن نتائج اختبار الرئيس الأمريكي جو بايدن لكوفيد-19 جاءت سلبية لليوم الثاني على التوالي يوم الأحد وسيعود إلى المشاركة العامة والسفر.

وكان بايدن (79 عاما) قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو تموز.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي في ما وصفه أوكونور بأنه حالة “ارتداد” تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وكان بايدن البالغ من العمر 79 عاما قد خرج للتو من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد لأول مرة في 21 يوليو/تموز.

جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت الماضي فيما وصفه أوكونور بأنها حالة “ارتداد” تحدث في نسبة صغيرة من المرضى الذين يُعالجون بعقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

وباكسلوفيد عبارة عن دواء مضاد للفيروسات من إنتاج شركة فايزر ويستخدم لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر عالية مثل المرضى الطاعنين في السن.