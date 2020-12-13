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اختراق سيبراني عالي المستوى لوزارة الخزانة الأمريكية وسرقة معلومات مهمة

منذ 7 دقائق
اختراق سيبراني عالي المستوى لوزارة الخزانة الأمريكية

اختراق سيبراني عالي المستوى لوزارة الخزانة الأمريكية

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أعلنت مصادر مطلعة بالولايات المتحدة أنّ مجموعة تسلل الكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية سرقت معلومات من وزارة الخزانة ومن وكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الانترنت والاتصالات.

 

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت: “حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير ونحن نتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف”.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن هناك تخوفًا داخل مجتمع المخابرات الأميركي من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى.

وقال أحد المصادر إن الاختراق كان خطيرا لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض السبت.

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